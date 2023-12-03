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جامعة الأزهر تشارك بقافلة طبية وتوقع الكشف على أكثر من 650 حالة لذوى الهمم

12/3/2023 4:36:05 AM
(MENAFN- Youm7) قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجماعة الأزهر
بالمشاركة مع مؤسسة (حياة كريمة) بتنظيم
قافلة طبية لمركز الإبداع بحديقة الطفل بمصر الجديدة تضم عددًا من التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 650 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك حرصًا من
جامعة الأزهر
برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تقديم الدعم لذوي الهمم.



شارك في أعمال اللجنة التي أقيمت بمتابعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على اللجنة، عدد من الأطباء بواقع 11 عيادة متخصصة، و36 طالبًا وطالبة؛ للمساعدة والتدريب على خدمة المجتمع، وكذا في ملتقى التوظيف، والمعرض المصاحب القافلة، وألقت الدكتورة عزيزة الصيفي، والدكتورة هناء العبيسي، كلمتين أوضحتا فيهما دور جامعة الأزهر في تدريب ذوي الهمم على أجهزة الحاسب الآلي، كما أوضحت شام علي، مقررة اللجنة، المساعدات التي تقدمها اللجنة لذوي الهمم بالتعاون مع وزارات التضامن، ومؤسسات المجتمع المدني.



يذكر أن اليوم العالمي لذوي الهمم (الإعاقة) يوافق
3 من ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة؛ بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
















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