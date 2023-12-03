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توافد المصريين بفرنسا للتصويت بانتخابات الرئاسة فى يومها الأخير.. صور

12/3/2023 4:36:05 AM
(MENAFN- Youm7) توافد منذ قليل أبناء الجالية المصرية فى فرنسا على اللجان للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، فيما تزينت اللجان بالبلالين للتعبير عن العرس الديمقراطى وفرحة المصريين .



وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).



وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .



وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً
وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.





أبناء الجالية المصرية فى فرنسا للتصويت بالانتخابات الرئاسية



تواجد أبناء الجالية المصرية فى فرنسا للتصويت بالانتخابات الرئاسية



توافد أبناء الجالية المصرية فى فرنسا للتصويت بالانتخابات الرئاسية



حضور أبناء الجالية المصرية فى فرنسا للتصويت بالانتخابات الرئاسية (4)















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