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وزارة الأوقاف: إنفاق أكثر من 67 مليون جنيه فى خدمة القرآن الكريم

12/3/2023 4:36:04 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الاوقاف ،
إنه في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهله وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من (67) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م.



وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2023م، وذلك على النحو التالي:



1. المقارئ القرآنية

عقدت وزارة الأوقاف عدد (219076) مقرأة خلال العام 2023م، على النحو التالي :

. مقارئ الأئمة: وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع
بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (42757) مقرأة على مستوى الجمهورية .

. مقارئ الأعضاء: وعددها (847) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (43732) مقرأة على مستوى الجمهورية.

. مقارئ الجمهور: وعددها (2520) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد
عدد (129243) مقرأة على مستوى الجمهورية.

. المقارئ النموذجية: وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد
(1350) مقرأة على مستوى الجمهورية.

. مقارئ السيدات: وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (270) مقرأة على مستوى الجمهورية.

. مقارئ الواعظات: وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (1724) على مستوى الجمهورية.

2. مجالس الإقراء

. مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد
(900) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

3. مراكز التلاوة

. مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (710) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

4. مكاتب التحفيظ

تم عقد عدد (102628) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي:

. مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها (158) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع
(41984) حلقة تحفيظ .

. مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (218) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (60644) حلقة تحفيظ .

5. التحفيظ عن بعد

. التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (93) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (6052) حلقة .

6. مقرأة كبار القرّاء

. مقرأة كبار القراء : وتعقد 8 مرات شهريًّا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر ، تم عقد عدد (48) مقرأة .

7. الأمسيات الابتهالية

. الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، تم عقد عدد (48) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.

8. المسابقات القرآنية

. عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم .

. عقد المسابقة القرآنية الرمضانية بمديريات (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – الوادي الجديد).

. عقد مسابقة "مبادرة اكتشاف" .

. عقد مسابقة "صلاة التهجد خلال شهر رمضان 1444هـ" .

. عقد مسابقة "برنامج تلاوات " خلال شهر رمضان 1444هـ.

. عقد المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم .

. عقد مسابقة عضوية المقارئ خلال شهر مارس 2023م .

. عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

. عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

. عقد اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

. عقد مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

. عقد اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

. بدء مسابقة عضوية المقارئ القرآنية
خلال نوفمبر 2023م.

. بدء المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم .

9. برنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى



أطلقت وزارة الأوقاف أحدث برامجها في خدمة القرآن الكريم برنامج "صحح قراءتك" من خلال مجلس تلاوة يومي بعد صلاة العشاء ، ويتم
من خلاله ختم القرآن الكريم تلاوة بالمسجد كل ستة أشهر، وتستهدف المرحلة الأولى خمسمائة مسجد قبل نهاية 31/12/2023م وقد تم تطبيقها بالفعل في نحو مائة مسجد.



10. مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والتي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام الدراسي، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.














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