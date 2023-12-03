أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ332 ألفا و40 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الأوكرانى ، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 332 ألفا و40 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و575 دبابة و10 آلاف و396 من المركبات المدرعة و7 آلاف و949 من النظم المدفعية و913 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و602 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و432 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1140 من المعدات الخاصة و5 آلاف و995 طائرة مسيرة وإسقاط 1569 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

على صعيد متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 10 طائرات بدون طيار، من أصل 12 طائرة أطلقتها القوات الروسية من بريمورسكو-أختارسك الروسية .. مشيرا إلى أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا موجها من طراز كيه-29 من منطقة بيلجورود الروسية لكنه لم يصل إلى هدفه .

وأضافت الهيئة ، أن الطائرات بدون طيار القتالية هاجمت على عدة موجات، واقتربت من منطقة ميكولايف عبر منطقة خيرسون.. موضحا أنه في منطقة ميكولايف، في منطقة مسؤولية القيادة الجوية الجنوبية، تم تدمير معظم الطائرات المسيرة بواسطة الدفاعات الجوية، وكانت بقية الطائرات تتجه في اتجاه الشمال الغربي وتم إسقاطها في منطقة ستاروكوستيانتينيف في خميلنيتسكي.



من ناحية أخرى، كشفت الهيئة عن أن وحداتٍ من القوات الصاروخية الأوكرانية استهدفت مجموعتين من القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسي ومركز قيادة واحدا وثلاثة مستودعات ذخيرة وأربع وحدات مدفعية في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل 88 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية في أوكرانيا وتواصل قوات الدفاع الأوكرانية العمليات الهجومية في قطاع ميليتوبول".

وأضافت أن الجيش الروسي نفذ في آخر 24 ساعة 3 هجمات صاروخية و20 غارة جوية و53 هجوماً من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، كما تعرضت العديد من المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية للدمار.

من جانبها، ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ، أن خبراء المتفجرات قاموا بتفكيك وإبطال مفعول أكثر من 459472 مادة متفجرة و2892 كيلوجراماً من المواد المتفجرة، بما في ذلك 3134 قنبلة جوية ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

وأضافت أنه بشكل عام، قامت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بتفتيش أكثر من 110768 هكتارًا، وخلال اليوم الماضي، شارك خبراء المتفجرات فى العمليات ذات الصلة حيث قاموا بتفكيك 414 جسماً خطيراً، وفتشت 117.93 هكتار.



