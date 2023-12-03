تقرير إيطالى: تغير المناخ يشكل تهديدا خطيرا للعالم ويسبب نقصا للغذاء 37%

MENAFN - Youm7) أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 90% من المواطنين الإيطاليين يرون أن تغير المناخ يمثل تهديدا خطيرت للعالم أجمع، وعلى الصحة العالمية للافراد بشكل خاص، حسبما نقلت وكالة آكى الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحصائية التى أجرته شركة Ipsos فى إيطاليا "رأى 46%، أن مظهر تغير المناخ سيكون له أسوأ العواقب على الكوكب، ويتمثل بزيادة موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، وهو القلق نفسه الذي ساد إيطاليا بشكل خاص

العام الماضي وكان مستواه أقل بـ12 %.

وذكر التقرير الذى اصدرته الشركة ، أن "من بين التهديدات التي يتعرض لها الكوكب، يتصدر المرتبة الثانية زيادة الجفاف وانخفاض توافر المياه (بالنسبة لـ44%)، يليه انخفاض توافر الغذاء بسبب التأثيرات على الزراعة (بالنسبة لـ37%) وزيادة الفيضانات (لـ33%).

ورأى "69% ممن تمت مقابلتهم، أن أسباب تغير المناخ تعرض صحة المواطنين في جميع أنحاء العالم لخطر كبير، وأنه إذا كان المواطنون الأفارقة معرضين لخطر شديد بالنسبة لـ68% من المشاركين في العينة، فعلى مستوى المواطنين الأوروبيين، ومن بينهم الإيطاليين، ينخفض الحد الأقصى للقلق ​​قليلاً (65%).

وأعرب 6 من كل 10 أشخاص عن الاعتقاد بأن الوقت قد فات الآن لتنفيذ تدابير حاسمة بشأن تغير المناخ.















