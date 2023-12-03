كوريا الجنوبية: نجاح أول اختبار محلى لصاروخ إس إم-2 التابع لسلاح البحرية

MENAFN - Youm7) أعلن سلاح البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، نجاح أول اختبار محلى لصاروخ إس إم-2 التابع لسلاح البحرية.

وذكرت البحرية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم - أنه أجرى أول اختبار محلي بالذخيرة الحية لإطلاق صاروخ إس إم-2 المصمم لاعتراض صواريخ العدو وطائراته من البحر، في البحر الشرقي، تم إجراء تدريبات الصاروخ حصريا في مرفق نطاق الصواريخ في المحيط الهادئ في هاواى كجزء من تدريبات ريمباك التي تقام كل عامين بسبب عدم وجود موقع اختبار بحري بالذخيرة الحية ونظام لتحليل الاختبار في البلاد.

وأشارت إلى أنه تم تقييم مسار رحلة الصاروخ الموجه وموقف طيرانه في الوقت الفعلي وحالة إصابة الهدف في مركز سامتشوك للأبحاث البحرية التابعة لوكالة تطوير الدفاع الكورية الجنوبية الذي تم تشغيله اعتبارا من هذا العام، وشارك مسؤولو سلاح البحرية الكورية الجنوبية ووكالة تطوير الدفاع الكورية ومهندسو سلاح البحرية الأمريكية في جميع مراحل التدريب من التحضير حتى التحليل.



