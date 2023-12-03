مقررة الأمم المتحدة تدعو إلى عدم إهمال احتياجات ذوى الإعاقة فى الصراعات

MENAFN - Youm7) أعربت د. هبة هجرس مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عن الألم إزاء "المعاناة الشديدة" والظروف الصحية والمعيشية السيئة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق التي تعاني من النزاعات والأزمات المختلفة.

ودعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عدم إهمال احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأزمات والنزاعات، مؤكدة أن السبيل الأمثل لحماية البشرية وحقوق الإنسان هو الجلوس إلى طاولة حوار واحدة، معبرة عن رفضها للحلول غير الإنسانية وغير السلمية.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المسؤولة الأممية ـتعاطفها الشديد مع ما أصاب الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء العالم كله، مشيرة إلى تواصلها مع المنظمات الإنسانية في قطاع غزة وفي كل المناطق التي تعاني من الأزمات والمشكلات بما فيها الآثار المترتبة على التغير المناخى، لتوعية تلك المنظمات باحتياجات ذوي الإعاقة أثناء تقديم المساعدات.

ولفتت الخبيرة الاممية إلى أنه "في أثناء الكوارث المناخية مثلا لا يوجد إغاثة متخصصة لذوي الإعاقة"، مؤكدة أن "هذا ليس تقصيرا من منظمات الإغاثة، بل ينبع من أننا لم نضع في الاعتبار التفاصيل التي نحتاجها في كوارث مناخية مثل التي نمر بها، أو في أزمات تحدث في الدول وعلى رأسها النزاعات المسلحة".

ودعت المسؤولة الأممية إلى أن "تكون قضايا الإعاقة هدفا رئيسا ضمن أهداف التنمية وليس هدفا ثانويا، أو مُخرَجا لأهداف التنمية نقيس به ما إذا حدثت تنمية أما لا".







