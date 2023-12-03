أهلى 2003 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية

(MENAFN
- Youm7) يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2003 فى الثانية
والنصف ظهر اليوم، الأحد، خارج ملعبه مع الزمالك في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب، الذي يجمع الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 14 من البطولة.
ويدخل أهلي 2003 مباراته أمام الزمالك وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة السابقة على حساب فريق بيراميدز بخماسية نظيفة، ويأمل في تحقيق فوز جديد اليوم لكي يعزز صدارته للترتيب.
ويمتلك أهلي 2003 المباراة وفى رصيده 28 نقطة، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر 3 مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة 1/0، وعلى الجونة4/0، وعلى السد بأسوان 2/0، وخسر أمام الاتحاد 1/0، وفاز على إنبي 2/1، وعلى المصري 2/1، وعلى المقاولون 3/1، وخسر أمام غزل المحلة 1/0، وأمام سيراميكا 2/0، وفاز على زد 3/1، وعلى فيوتشر 5/1، وتعادل مع القناة 1/1 وخسر بركلات الترجيح 4/5، وفاز على بيراميدز 5/0، مسجلًا 28 هدفًا، مقابل 10 أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.
MENAFN03122023000132011024ID1107527220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.