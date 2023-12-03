أهلى 2003 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية

MENAFN - Youm7) يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2003 فى الثانيةوالنصف ظهر اليوم، الأحد، خارج ملعبه مع الزمالك في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب، الذي يجمع الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 14 من البطولة.



ويدخل أهلي 2003 مباراته أمام الزمالك وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة السابقة على حساب فريق بيراميدز بخماسية نظيفة، ويأمل في تحقيق فوز جديد اليوم لكي يعزز صدارته للترتيب.



ويمتلك أهلي 2003 المباراة وفى رصيده 28 نقطة، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر 3 مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة 1/0، وعلى الجونة4/0، وعلى السد بأسوان 2/0، وخسر أمام الاتحاد 1/0، وفاز على إنبي 2/1، وعلى المصري 2/1، وعلى المقاولون 3/1، وخسر أمام غزل المحلة 1/0، وأمام سيراميكا 2/0، وفاز على زد 3/1، وعلى فيوتشر 5/1، وتعادل مع القناة 1/1 وخسر بركلات الترجيح 4/5، وفاز على بيراميدز 5/0، مسجلًا 28 هدفًا، مقابل 10 أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.