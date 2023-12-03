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الزمالك يهزم سوار الغينى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

12/3/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد الجهاز الفني لنادى
الزمالك
بقيادة معتمد جمال اليوم، الأحد، لمواجهة سوار الغينى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما فاز الزمالك على أبوسليم بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ونجح يوسف أوباما فى إحراز هدف الفوز للزمالك فى مرمى أبوسليم الليبي عن طريق رأسية مميزة سكنت الشباك، فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى ببرج العرب.
وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.
وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسوار الغينى 2 مليون يورو.
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي.
يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.








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