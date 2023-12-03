آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وموعد عودته للمشاركة مع الأهلي

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ثنائى الاهلى وموقفهما من المشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الأفريقى، وكذلك اللحاق ببعثة المارد الأحمر التى ستشارك فى كأس العالم للأندية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إصابة محمد عبد المنعم تحتاج 10 أيام، وتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري، وسيخضع للفحص الطبى اليوم بسبب استمرار تورم قدمه، وعلى إثره سيتحدد موقفه من المشاركة فى كأس العالم للأندية، ولكن هناك تفاؤلا بقدرته على اللحاق بالبطولة".

وأضاف شوبير، "ياسر إبراهيم اشتكى من شد فى نهاية مباراة يانج أفريكانز وسيخضع للأشعة للوقوف على فترة غيابه عن الملاعب".

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجاري فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.