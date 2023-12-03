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غياب 9 لاعبين عن الزمالك أمام سوار الغينى.. أبرزهم الونش وشلبى وجمعة

12/3/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سوار الغينى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى يقام فى التاسعة مساء اليوم باستاد السلام. ويغيب عن الزمالك في مباراة سوار الليلة كل من الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب إيقافهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

كما يغيب مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة والونش للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو وأحمد زكى لأسباب فنية.

من جهته عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين وتحدث خلالها حول أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني للفريق، فى حديثه مع اللاعبين، ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.







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