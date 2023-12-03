غياب 9 لاعبين عن الزمالك أمام سوار الغينى.. أبرزهم الونش وشلبى وجمعة

(MENAFN
- Youm7) يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سوار الغينى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى يقام فى التاسعة مساء اليوم باستاد السلام. ويغيب عن الزمالك في مباراة سوار الليلة كل من الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب إيقافهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.
كما يغيب مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة والونش للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو وأحمد زكى لأسباب فنية.
من جهته عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين وتحدث خلالها حول أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.
وأكد القائم بأعمال المدير الفني للفريق، فى حديثه مع اللاعبين، ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.
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