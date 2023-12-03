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أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر فى التشكيل المتوقع أمام الهلال الليبي

12/3/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر
لخوض ثاني جولاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفاً على الهلال الليبي. وحقق مودرن فيوتشر فوزاً مثيراً في اللقاء الأول من دور المجموعات على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، فى اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين.


موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي


تقام مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد شهداء بنينا.



ومن المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف



ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر


ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.



وأخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي
بالكونفدرالية، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.












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