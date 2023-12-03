الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 335ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 12 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 73ر0 في المئة إلى مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 08ر0 في المئة إلى مستوى 391ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 45ر0 في المئة إلى مستوى 354ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث
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