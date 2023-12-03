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أسعار الذهب تكسر حاجز 2070 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

12/3/2023 4:35:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 12 (كونا) -- ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية كسرت حاجز 2070 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وارتفاع حدة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس التخطيط الاستراتيجي في شركة (دار السبائك) الكويتية عادل الفضلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن المعدن الاصفر استطاع تحقيق مكاسب للاسبوع الثالث على التوالي بالتزامن مع بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.
وأضاف الفضلي أن نشاط المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية يشهد انكماشا مستمرا منذ أكثر من شهرين مع تباطؤ في نفقات الاستهلاك الشخصي وانخفاض دون المستوى المطلوب لنسبة التضخم في السوق الأمريكية.
وأشار إلى ارتفاع أسعار العقود الاجلة للذهب (تسليم فبراير المقبل) بنسبة 6ر1 في المئة إلى 2089 دولارا للأونصة فيما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بنسبة 35ر0 بالمئة ليسجل 1ر103 نقطة.
وأوضح أن توقعات المحللين المتشائمة حيال نمو الانفاق والانتاج الأمريكي للعام المقبل جعلت المستثمرين يتجهون إلى الملاذ الآمن (الذهب) خصوصا مع وجود توجهات جادة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الدوري للبنك المقرر في مارس 2024.
وتوقع أن تشهد أسعار الذهب "ارتفاعات كبيرة" إذا ما صدقت التوقعات في أن يخفض البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة بمقدار 135 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل "وهذا بالتأكيد سوف يصب في خانة ارتفاع المعادن الثمينة على المدى الطويل".
وقال الفضلي إن الأسبوع الحالي سيشهد اصدار تقارير مهمة أولها تقرير وظائف العمل الأمريكية يليه مؤشر مديري المشتريات للخدمات إضافة إلى إعلانات تخص السياسة النقدية في استراليا وكندا وبيانات لمعدلات التضخم في الصين وكوريا الجنوبية "وكلها مؤشرات سوف تحدد اتجاهات الذهب هذا الأسبوع".
ورأى أن تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط سوف تكون "حاضرة بقوة" خلال هذا الاسبوع إذ يراقب المحللون التطورات الميدانية نظرا لتأثر اسعار المعادن الثمينة الشديد فيما يحصل من عمليات عسكرية "وتهديدات بإغلاق بعض الممرات التجارية المائية".
وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 ارتفع إلى 375ر20 دينار (نحو 2ر62 دولار) أما عيار 22 فبلغ 68ر18 دينار (نحو 57 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 297 دينارا (نحو 905 دولارات) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث




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