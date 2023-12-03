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إقلاع الطائرة الـ32 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة

12/3/2023 4:35:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 3 - 12 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ32 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش الدولي لاغاثة الأشقاء في غزة وعلى متنها مجموعة من الخيام خصص جزء منها لتوسعة ومساندة مستشفى الكويت التخصصي التابع لجمعية الرحمة العالمية والجزء الآخر لإيواء الأهالي ممن فقدوا منازلهم.
وقال عضو لجنة إغاثة غزة في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إنه وبعد ورود تقارير خاصة متعلقة بضرورة الاستعجال بتوسعة (مستشفى الكويت) التابع للجمعية في قطاع غزة جراء تزايد اعداد الجرحى تم تخصيص 500 خيمة تم ارسال 140 خيمة منها في رحلة اليوم كدفعة أولى بالتنسيق مع الخارجية الكويتية فيما سيتم إرسال بقية الخيام لاحقا.
وكشف السويلم أن (الرحمة العالمية) خصصت حتى اليوم ما يتجاوز مليون دينار كويتي من مستلزمات طبية وأدوية ومواد اغاثية وايوائية متنوعة وعددا من سيارات الإسعاف بهدف إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وأوضح أن رحلة اليوم هي الأولى المخصصة بالكامل لـ(الرحمة العالمية) بعد اشتراكها بعدة رحلات اغاثية مشتركة عبر الجسر الجوي وكذلك اشتراكها ب(سفينة غزة) التي اطلقتها (الكويتية للإغاثة) مع عدة جمعيات وجهات رسمية كويتية الجمعة الماضية.
وبين أن الجمعية خصصت من بين المواد والمستلزمات ما يتجاوز 6000 خيمة بهدف مجابهة فصل الشتاء لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء في قطاع غزة.
من جهته أكد الناشط الخيري في (الرحمة العالمية) خالد القصار في تصريح مماثل لـ(كونا) أن مستشفى الكويت التخصصي يشهد في ظل الظروف الإنسانية بقطاع غزة استقبال ما يتجاوز 600 حالة يوميا ما بين الجراحة العاجلة واجراء العمليات المتنوعة.
واضاف القصار أن الخيام هي بمثابة مستشفى ميداني مساند للمستشفى الأساسي لاستيعاب اعداد الجرحى والمصابين من أجل اداء دوره الطبي والإنساني هناك.
وذكر أن (الرحمة العالمية) تسعى لمساندة ومؤازرة صمود الأشقاء في فلسطين منذ اندلاع الازمة هناك عبر التنسيق والمتابعة مع مكتب الجمعية في قطاع غزة والشركاء في الداخل الفلسطيني لبحث ودراسة أبرز الاحتياجات من المستلزمات والمواد إغاثية متنوعة.(النهاية)

س ل م / م غ ع




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