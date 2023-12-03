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(العجيري العلمي): دخول موسم المربعانية مبكرا ويستمر 39 يوما

12/3/2023 4:35:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 12 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الاحد ان موسم (المربعانية) دخل مبكرا هذا العام إذ استشعر به في الكويت مع مطلع الشهر الجاري.
وذكر المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المربعانية تأتي عقب انتهاء موسم الوسم في 6 ديسمبر من كل عام مبينا أن وقت دخولها غير ثابت ويقترن بتحولات في درجة حرارة الطقس من الدفء إلى البرودة.
وأشار أن موسم المربعانية يمتد 39 يوما يشعر خلالها بالبرد ويتخللها ثلاثة نجوم يستمر كل منها 13 يوما وهي الإكليل والقلب والشولة ويكون أول الموسم متميزا بشدة البرد.
وأوضح أن المربعانية تتميز بطول الليل وقصر فترة النهار لافتا الى تذبذب درجات الحرارة خلال الجزء الأول من الموسم بين انخفاض وارتفاع.(النهاية)

م ف / ن و ف




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