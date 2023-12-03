مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق البرنامج التدريبي (التحرير الإلكتروني)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 12 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد البرنامج التدريبي (التحرير الإلكتروني) والذي يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري ويعنى بتعريف الصحافة الإلكترونية ومميزاتها ومتطلباتها.
ويتطرق البرنامج الذي يقدمه الباحث الصحفي الأردني حسين الصرايرة إلى أساسيات الفنون الصحفية وأنواعها وأنماط التحرير الإلكتروني والنماذج العالمية في التحرير الصحفي والأشكال الصحفية الإلكترونية بالإضافة إلى تطور الاتصال وصناعة المضمون بين النظرية والتطبيق.
ويتناول البرنامج كذلك تحديد الجمهور ولغة التحرير والمصادر المفتوحة وتقنيات البحث واختيار العناوين وبناء الفقرات وكذلك أخلاقيات الصحافة الإلكترونية إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع تحريرية.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م / ن و ف
MENAFN03122023000071011013ID1107527211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.