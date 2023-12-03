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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق البرنامج التدريبي (التحرير الإلكتروني)

12/3/2023 4:35:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 12 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد البرنامج التدريبي (التحرير الإلكتروني) والذي يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري ويعنى بتعريف الصحافة الإلكترونية ومميزاتها ومتطلباتها.
ويتطرق البرنامج الذي يقدمه الباحث الصحفي الأردني حسين الصرايرة إلى أساسيات الفنون الصحفية وأنواعها وأنماط التحرير الإلكتروني والنماذج العالمية في التحرير الصحفي والأشكال الصحفية الإلكترونية بالإضافة إلى تطور الاتصال وصناعة المضمون بين النظرية والتطبيق.
ويتناول البرنامج كذلك تحديد الجمهور ولغة التحرير والمصادر المفتوحة وتقنيات البحث واختيار العناوين وبناء الفقرات وكذلك أخلاقيات الصحافة الإلكترونية إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع تحريرية.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ن و ف




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