(الطيران المدني): 64ر72 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع الحزمة الأولى بمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز المجرن

الكويت - 3 - 12 (كونا) -- قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد إن نسبة الإنجاز بالحزمة الأولى بمشروع مبنى الركاب الجديد (تي2) في مطار الكويت الدولي بلغت 64ر72 في المئة.

وأوضح المدير العام (للطيران المدني) بالتكليف سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نسبة الإنجاز في الحزمة الثانية بلغت 1ر68 في المئة بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأكد العتيبي استمرار المشاريع التطويرية في مطار الكويت الدولي لتحديث البنية التحتية في قطاع النقل الجوي في البلاد بفضل تعاون الجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن الحكومة تولي مبنى الركاب الجديد أولوية قصوى إذ يعتبر أحد مشاريع التنمية الكبرى كما يحظى المشروع بمتابعة مباشرة وحثيثة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذكر أنه تم أخيرا عقد اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المتطلبات الضرورية لتسريع وتيرة الأعمال في المشروع.

وأوضح أن الجهات المشاركة بالاجتماع كانت وزارات الداخلية و(الأشغال العامة) و(الكهرباء والماء) وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة و(الطيران المدني) وجهاز متابعة الأداء الحكومي.

وأشاد العتيبي بفريق وزارة الأشغال العامة المشرف على المشروع وتضافر وتعاون جميع الجهات الحكومية لتذليل كل العقبات وتجاوز التحديات بشكل مباشر.

وتحتوي مشاريع المطار التطويرية على ثلاث حزم الأولى منها تتضمن مبنى الركاب والمحطة المركزية والربط مع أنفاق الخدمات فيما تتضمن الحزمة الثانية مواقف السيارات والمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب (تي 2) أما الحزمة الثالثة فتتضمن مواقف وممرات الطائرات.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لمشروع (تي 2) نحو 25 مليون راكب سنويا ويحتوي على 30 جسرا ثابتا لاستيعاب 51 طائرة في وقت واحد و5000 موقف للسيارات علاوة على فندق حديث في منطقة الترانزيت وسيوفر 15 ألف فرصة وظيفية للشباب الكويتي. (النهاية) ع ع م / ه ث