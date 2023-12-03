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الجيش الصومالي: مقتل أكثر من 60 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة (هيران)

12/3/2023 4:35:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الأحد مقتل أكثر من 60 إرهابيا من ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية مشتركة نفذها مع الشركاء الدوليين بمحافظة (هيران) وسط الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن الجيش الصومالي قوله في بيان إن "العملية العسكرية جرت في قرية (هلو بعاد) بمحافظة (هيران) واستغرقت ساعات طويلة وما تزال مستمرة".
وأوضحت الوكالة أن العملية أدت إلى تدمير مواقع ومعدات عسكرية تابعة للارهابيين.
ويواصل الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملياته العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات (الشباب) بوسط وجنوب الصومال.(النهاية)

ا س م / أ ب غ




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