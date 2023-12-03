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سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان

12/3/2023 4:35:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 12 (كونا) -- تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة صباح اليوم اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا جلالته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا لجلالته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية ولشعب سلطنة عمان الشقيق كل رفعة وازدهار.(النهاية)

ن و ف




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