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وكيل (النفط) الكويتي: نحن في المراحل النهائية لتقديم استراتيجيتنا منخفضة الكربون 2050

12/3/2023 4:35:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
دبي - 3 - 12 (كونا) -- قال وكيل وزارة النفط الكويتي الشيخ الدكتور نمر الفهد المالك الصباح اليوم الاحد إن "دولة الكويت الآن في المراحل النهائية لتقديم استراتيجيتها منخفضة الكربون 2050 والخطط الكفيلة بوصولها الى الحياد الكربوني 2060".
وأضاف الشيخ نمر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بدبي أن "ذلك يأتي تنفيذا لما أعلن عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر الأطراف السابق (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي.
وأشار إلى أن دولة الكويت تشارك في اجتماعات الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ منذ انضمامها اليها عام 1994 لإيجاد الحلول الناجحة لمكافحة آثار تغير المناخ.
واكد أن المؤتمر يعد فرصة لتسليط الضوء على ما تعانيه دول مجلس التعاون والدول العربية من الآثار السلبية لتغير المناخ موضحا أن العمل المناخي يعد عملا جماعيا ويجب أن تراعى به الظروف الوطنية لكل دولة.
وذكر الشيخ نمر الصباح أن دولة الكويت تولي أهمية قصوى لإدارة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا للمناخ يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وتهدف الى وضع البرامج والخطط الكفيلة للحد من الانبعاثات وتعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ على القطاعات الرئيسية بالدولة.
وأضاف أن "دولة الكويت تعمل على وضع استراتيجيات تنموية منخفضة الكربون في قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والصناعة واستخدام الأراضي وتعزيز الزراعة تتضمن خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام عن طريق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون.
وبين الشيخ نمر الصباح أن دولة الكويت قدمت 14 مشروعا ضمن برنامج آلية التنمية النظيفة تحت بروتوكول (كيوتو) للحد من الانبعاثات الكربونية قائلا إننا "الآن بانتظار إقرار المبادئ التوجيهية للمشاركة بجملة من المشاريع في الآليات السوقية ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ والتي تهدف الى التخفيف من الانبعاثات ودعم مبادئ التنمية المستدامة".
وشاركت دولة الكويت في انطلاق اعمال المؤتمر يوم الخميس الماضي بوفد ترأسه ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في وقت يضم جناح الكويت العديد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا البيئة والتنمية والمناخ والاستدامة.(النهاية)

س خ م / م ن ف




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