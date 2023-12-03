الفاعوري تبحث تشكيل مجلس مهارات لقطاع الصناعات الإبداعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- بحثت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، اليوم الأحد، مع فريق من كبار ممثلي القطاع ضمن مجالات الأفلام والإنتاج الإعلامي والدرامي، تشكيل مجلس مهارات لقطاع الصناعات الإبداعية.

وقالت الفاعوري خلال اللقاء، إن من أبرز أهداف وغايات الهيئة تعزيز النهج التشاركي مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع سوية التعليم والتدريب المهني والتقني، وبما يتواءم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكدة أن قطاع الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة في الأردن ويضم تحت جناحه مجالات فرعية عدة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقدمت نبذة عن مجالس المهارات القطاعية التي أقر مجلس الوزراء نظامها في 12 آذار الماضي، متضمنا آلية تشكيلها وتحديد كيفية اجتماعاتها ومهامها وصلاحياتها، مؤكدة أن هذه المجالس تهدف إلى تحديد متطلبات سوق العمل وسن السياسات المرتبطة باحتياجات القطاع، وبرامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، مشيرة الى أن لدينا اليوم 13 مجلس مهارات ويجري العمل حاليا على زيادة هذا العدد ليشمل جميع القطاعات الحيوية والمنتجة.

وأضافت، إن قطاع الصناعات الإبداعية عموما وقطاع صناعة الأفلام على وجه التحديد، يعتبران من القطاعات التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث اقترح البرنامج التنفيذي للرؤية مبادرة تعنى بتطوير منظومة صناعة الأفلام من خلال توفير الدعم والحوافز للصناعة وترويج سوقها وإنتاجاها عربيا وعالميا وتأهيل أفواج من المتدربين ضمن أكثر التخصصات طلبا وإلحاحا في السوق المحلية.

من جهتهم قدم ممثلو القطاع، عرضا تفصيليا لأبرز احتياجات قطاعاتهم من الناحية التدريبية في ضوء التخصصات المطلوبة، معربين عن تقديرهم لسعي الهيئة لإنشاء مجلس مهارات لقطاعهم ووصفوه بالديناميكي والقادر على خلق فرص عمل في حال توفرت كوادر إبداعية وفنية مؤهلة.

ودار خلال اللقاء نقاش مطول حول المجالات والتخصصات الأكثر أولوية، وحول فرزها وتحديدها، كما جرى الاتفاق على تسمية ممثلين مقترحين كأعضاء في المجلس، وصولا إلى الإعلان عن تشكيله بعد اكتمال القائمة التي ستمثل جميع مشغلي القطاع.

وحضر اللقاء من ممثلي القطاع الفنان عاكف نجم عن نقابة الفنانين الأردنيين، وعبدالسلام الحاج، وبشار أبونوار عن الهيئة الملكية للأفلام، ومديرة استوديوهات الأردن (olivewood) جمانة شربين، ومن قسم تطوير الأعمال إيناس بداوي، ورئيس جمعية المذيعين الأردنيين حاتم الكسواني، وعناد حجاوي وعدي حجاوي عن اتحاد المنتجين الأردنيين وشركة حجاوي للإنتاج الفني، وأستاذ الدراما في جامعة اليرموك الدكتور علي الربعات.

--(بترا)

ع غ/أ م/اح

03/12/2023 12:22:09

