الفاعوري تبحث تشكيل مجلس مهارات لقطاع الصناعات الإبداعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- بحثت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، اليوم الأحد، مع فريق من كبار ممثلي القطاع ضمن مجالات الأفلام والإنتاج الإعلامي والدرامي، تشكيل مجلس مهارات لقطاع الصناعات الإبداعية.
وقالت الفاعوري خلال اللقاء، إن من أبرز أهداف وغايات الهيئة تعزيز النهج التشاركي مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع سوية التعليم والتدريب المهني والتقني، وبما يتواءم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكدة أن قطاع الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة في الأردن ويضم تحت جناحه مجالات فرعية عدة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقدمت نبذة عن مجالس المهارات القطاعية التي أقر مجلس الوزراء نظامها في 12 آذار الماضي، متضمنا آلية تشكيلها وتحديد كيفية اجتماعاتها ومهامها وصلاحياتها، مؤكدة أن هذه المجالس تهدف إلى تحديد متطلبات سوق العمل وسن السياسات المرتبطة باحتياجات القطاع، وبرامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، مشيرة الى أن لدينا اليوم 13 مجلس مهارات ويجري العمل حاليا على زيادة هذا العدد ليشمل جميع القطاعات الحيوية والمنتجة.
وأضافت، إن قطاع الصناعات الإبداعية عموما وقطاع صناعة الأفلام على وجه التحديد، يعتبران من القطاعات التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث اقترح البرنامج التنفيذي للرؤية مبادرة تعنى بتطوير منظومة صناعة الأفلام من خلال توفير الدعم والحوافز للصناعة وترويج سوقها وإنتاجاها عربيا وعالميا وتأهيل أفواج من المتدربين ضمن أكثر التخصصات طلبا وإلحاحا في السوق المحلية.
من جهتهم قدم ممثلو القطاع، عرضا تفصيليا لأبرز احتياجات قطاعاتهم من الناحية التدريبية في ضوء التخصصات المطلوبة، معربين عن تقديرهم لسعي الهيئة لإنشاء مجلس مهارات لقطاعهم ووصفوه بالديناميكي والقادر على خلق فرص عمل في حال توفرت كوادر إبداعية وفنية مؤهلة.
ودار خلال اللقاء نقاش مطول حول المجالات والتخصصات الأكثر أولوية، وحول فرزها وتحديدها، كما جرى الاتفاق على تسمية ممثلين مقترحين كأعضاء في المجلس، وصولا إلى الإعلان عن تشكيله بعد اكتمال القائمة التي ستمثل جميع مشغلي القطاع.
وحضر اللقاء من ممثلي القطاع الفنان عاكف نجم عن نقابة الفنانين الأردنيين، وعبدالسلام الحاج، وبشار أبونوار عن الهيئة الملكية للأفلام، ومديرة استوديوهات الأردن (olivewood) جمانة شربين، ومن قسم تطوير الأعمال إيناس بداوي، ورئيس جمعية المذيعين الأردنيين حاتم الكسواني، وعناد حجاوي وعدي حجاوي عن اتحاد المنتجين الأردنيين وشركة حجاوي للإنتاج الفني، وأستاذ الدراما في جامعة اليرموك الدكتور علي الربعات.
--(بترا)
ع غ/أ م/اح
03/12/2023 12:22:09
MENAFN03122023000117011021ID1107527204
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