اختتام مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا) - اختتم في عمان، مساء أمس السبت، مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، "سيليكتور" الذي بدأت اعماله يوم الخميس الماضي.
وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الأحد، شكل المؤتمر فرصة سانحة لمشاركة ما يصل الى 600 شركة وخبير ومختص في مجال السياحة الفرنسية ولقاء المسؤولين الاردنيين والتعرف عن قرب على اهم المعالم السياحية التي تزخر بها المملكة.
ووفر مؤتمر سيليكتور 2023، الذي نظمته شركة الثريا للسفر والسياحة، وحضره وزير السياحة والاثار مكرم القيسي والسفير الفرنسي في عمان أليكس لو كوور غرانميزون ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس النواب مجدي اليعقوب، منصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن بما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة.
واشاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خلال المؤتمر، بالعلاقات الاردنية الفرنسية، مبينا ان السياحة تعد من القطاعات المهمة والحيوية لفرنسا والاردن، الامر الذي يحتم تعزيز مساهمة السياحة في زيادة مداخيل المملكة ونموها الاقتصادي.
من جهته، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أنه وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية اختار الزوار من جميع أنحاء فرنسا الأردن كوجهة مفضلة لديهم وذلك لتوفر أساسيات السفر التي تعتبر ضرورية لتجربة عطلة فريدة وحقيقية لا تنسى.
واضاف ان فرنسا تعد إحدى أهم الأسواق الرافدة للسياحة للأردن، حيث ارتفع عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا الاردن الى أكثر من 83672 سائحًا حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ 63605 زائرًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضح أن الزيادة في عدد الزوار خلال عام 2023 هي شهادة حقيقية على حب وتقدير الشعب الفرنسي للأردن وشعبه وما يقدمه كوجهة سياحية غنية لا مثيل لها، مشيرا الى ان الهيئة ستطلق منصة الكترونية لمعرفة توجهات ورغبات السائح الفرنسي قبل وخلال قدومه الى المملكة.
بدوره، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس الاعيان عبد الحكيم الهندي، إن هذا المؤتمر يمثل حدثاً كبيراً ويضم عددا كبيرا من المختصين والعاملين في سوق السياحة والسفر الفرنسي، مشيرا إلى أن اختيار المملكة لعقد المؤتمر السنوي يعد دليلا على اهمية الاردن في الخارطة السياحية وتجسيدا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة شركة الثريا للسفر والسياحة فادي أبو عريش، أن نجاح هذا الحدث في الأردن دلالة على عمق العلاقة الأردنية الفرنسية، مؤكداً أن هذا المؤتمر يرمز إلى التزام الأردن بعرض معالمه الفريدة وتجاربه الأصيلة في السوق الأوروبية الرئيسية.
-- (بترا)
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03/12/2023 12:16:49
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