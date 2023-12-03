اختتام مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا) - اختتم في عمان، مساء أمس السبت، مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، "سيليكتور" الذي بدأت اعماله يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الأحد، شكل المؤتمر فرصة سانحة لمشاركة ما يصل الى 600 شركة وخبير ومختص في مجال السياحة الفرنسية ولقاء المسؤولين الاردنيين والتعرف عن قرب على اهم المعالم السياحية التي تزخر بها المملكة.

ووفر مؤتمر سيليكتور 2023، الذي نظمته شركة الثريا للسفر والسياحة، وحضره وزير السياحة والاثار مكرم القيسي والسفير الفرنسي في عمان أليكس لو كوور غرانميزون ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس النواب مجدي اليعقوب، منصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن بما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة.

واشاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خلال المؤتمر، بالعلاقات الاردنية الفرنسية، مبينا ان السياحة تعد من القطاعات المهمة والحيوية لفرنسا والاردن، الامر الذي يحتم تعزيز مساهمة السياحة في زيادة مداخيل المملكة ونموها الاقتصادي.

من جهته، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أنه وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية اختار الزوار من جميع أنحاء فرنسا الأردن كوجهة مفضلة لديهم وذلك لتوفر أساسيات السفر التي تعتبر ضرورية لتجربة عطلة فريدة وحقيقية لا تنسى.

واضاف ان فرنسا تعد إحدى أهم الأسواق الرافدة للسياحة للأردن، حيث ارتفع عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا الاردن الى أكثر من 83672 سائحًا حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ 63605 زائرًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واوضح أن الزيادة في عدد الزوار خلال عام 2023 هي شهادة حقيقية على حب وتقدير الشعب الفرنسي للأردن وشعبه وما يقدمه كوجهة سياحية غنية لا مثيل لها، مشيرا الى ان الهيئة ستطلق منصة الكترونية لمعرفة توجهات ورغبات السائح الفرنسي قبل وخلال قدومه الى المملكة.

بدوره، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس الاعيان عبد الحكيم الهندي، إن هذا المؤتمر يمثل حدثاً كبيراً ويضم عددا كبيرا من المختصين والعاملين في سوق السياحة والسفر الفرنسي، مشيرا إلى أن اختيار المملكة لعقد المؤتمر السنوي يعد دليلا على اهمية الاردن في الخارطة السياحية وتجسيدا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة شركة الثريا للسفر والسياحة فادي أبو عريش، أن نجاح هذا الحدث في الأردن دلالة على عمق العلاقة الأردنية الفرنسية، مؤكداً أن هذا المؤتمر يرمز إلى التزام الأردن بعرض معالمه الفريدة وتجاربه الأصيلة في السوق الأوروبية الرئيسية.

-- (بترا)

ح خ/أ أ/ب ط

03/12/2023 12:16:49