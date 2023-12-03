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استشهاد 700 فلسطيني في غزة خلال الساعات ال24 الماضية

12/3/2023 4:35:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 3 كانون الأول (بترا)-قال رئيس للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن حوالي 700 مواطن استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي في غزة خلال الساعات ال 24 الماضية.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون نازح في قطاع غزة.
وأكد أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه.
--(بترا)
ا ش/ف ج
03/12/2023 12:14:29

MENAFN03122023000117011021ID1107527202

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