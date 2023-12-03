استشهاد 700 فلسطيني في غزة خلال الساعات ال24 الماضية
التاريخ
12/3/2023 4:35:08 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 كانون الأول (بترا)-قال رئيس للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن حوالي 700 مواطن استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي في غزة خلال الساعات ال 24 الماضية.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون نازح في قطاع غزة.
وأكد أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه.
--(بترا)
ا ش/ف ج
03/12/2023 12:14:29
MENAFN03122023000117011021ID1107527202
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