خبير طاقة يدعو لبناء سعات تخزينية استرتيجية للوقود والغاز

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 3 كانون الأول (بترا)- قال مستشار وزير الطاقة الاسبق الخبير المهندس حامد النبابتة، إن الأردن يستهلك حوالي 127 الف برميل من النفط يوميا، مؤكدا اهمية بناء سعات تخزينية استراتيجية للوقود والغاز تكفي لاستهلاك الأردن ثلاثة شهور عند الظروف الطارئة.

وأكد خلال محاضرة نظمتها الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع مساء امس السبت، بعنوان: "استراتيجية أمن الطاقة وصناعة الغاز"، أن معدل استهلاك الأردن من الغاز الطبيعي يبلغ 340 مليون قدم مكعب، مشيرا الى أن

الدول العربية المنتجة تصدر 32 بالمئة من حاجة العالم للغاز وبحجم 1823 ترليون قدم.

وعرض المهندس النبابتة خلال المحاضرة، لاستراتيجية بناء منظومة طاقة كهربائية وطنية مستدامة حتى عام 2030 دون الحاجة الى الاستيراد من دول الجوار بالاعتماد على الاستثمار في الموارد الطبيعية في المملكة حيث أن الحمل الكهربائي الكلي لعام 2023 وصل الى 4200 ميجاوات ومن المتوقع أن تكون الاستطاعة الكلية 6000 ميجاوات عام 2030، داعيا الى بناء سعات تخزينية استراتيجية للوقود والغاز تكفي لاستهلاك الأردن لثلاثة شهور عند الظروف الطارئة.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تصدر 25 مليون برميل من النفط يوميا من استهلاك العالم، لافتا الى أن أمن الطاقة مرتبط بالأمن القومي وتوافر مصادر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة وبدون انقطاع وبأسعار يمكن تحملها.

وبين أن أمن الطاقة له أسس وأوجه مختلفة طويلة أو قصيرة الأجل على المستوى الدولي وأي انقطاعات بإمدادات الطاقة خاصة الغاز يمكن أن يحدث تقلبات قوية بأسعار الطاقة وهزات جيوسياسية عنيفة لها ارتدادات على كثير من الدول.

كما عرض النبابتة لمسارات خطوط أنابيب الغاز في العالم، مبينا أن روسيا تعتبر المورد الرئيس لأوروبا بالغاز، مبينا أن أميركا تستهلك 22 -39 ترليون قدم مكعب وهو يماثل عشرة أضعاف ما تستهلكه افريقيا كاملة التي يبلغ عدد سكانها 700 مليون نسمة.

وتخلل المحاضرة التي ادارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، العديد من المداخلات والاسئلة التي ركزت على اهمية امن الطاقة وابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/اح

03/12/2023 12:12:50