حزب نماء يناقش التحديات الاقتصادية الوطنية وسبل معالجتها

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 3 كانون الاول (بترا)- ناقش حزب نماء خلال اجتماع عُقد بالكرك، مساء أمس السبت، التحديات الاقتصادية والخطط والبرامج العملية لتجاوزها ضمن منهج برامجي شامل لجميع القطاعات والمناطق، ما يسهم بخلق تنمية اقتصادية يلمس اثارها الجميع.

وقدم الأمين العام للحزب الدكتور محمد الرواشدة خلال الاجتماع، شرحاً تفصيلياً حول الوضع الاقتصادي الراهن عالمياً ومحلياً، والرؤية العامة للحزب الذي يسعى لتقديم الحلول الموضوعية للواقع الاقتصادي الذي يشكل أبرز الهموم التي يعاني منها المجتمع الأردني.

وأوضح الرواشدة، ان فكرة الحزب الأساسية تستند الى برنامج اقتصادي يقدم حلولا شاملة سيلمس نتائجها أبناء الوطن في جميع المناطق، مؤكدا أن المرتكزات التي تنطلق منها فكرة حزب نماء بأنه برامجي يعتمد على مفاصل أساسية تهدف الى خدمة الوطن والمواطن، كما أنه يعد مشروعا وطنيا يهدف الى التنمية على مستوى القرية بدلاً من التنمية على مستوى المحافظة بهدف تشغيل ابناء القرى وانشاء مشاريع تنموية على مستوى كل قرية في المملكة‏‎ ودراسة محفزات النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادية ‏‎وتفعيل منصات التأهيل والتدريب والتشغيل.

من جهته، عرض رئيس المجلس الوطني الدكتور فتحي صالح، واقع سوق العمل واحتياجاته والتحديات التي تواجهه والارتفاع الكبير في نسب البطالة، كما أوضح تفاصيل منصات التأهيل والتدريب والتوظيف، مبينا بشكل مفصل آلية عمل هذه المنصات ووظيفة اللجان المتخصصة التي ستقوم بالعمل لتنفيذها على أرض الواقع.

بدوره، أشار رئيس المجلس المركزي عبدالله الحسنات، الى أن الحزب يعمل على توفير برنامج اقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة ويمكن تطبيقه على أرض الواقع.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي مدالله الطراونة، اهمية العمل السياسي والانخراط في الاحزاب السياسية، لضرورة افراز برلمانات حزبية تلبي طموح المواطنين وضرورة تشجيع ابناء الوطن ودفعهم للتغيير نحو حياة افضل من خلال اطلاعهم على الاحزاب كافة، واختيار من يمثلهم بالمرحلة المقبلة.

واشار الى أهمية دور الحزب من أجل خدمة الوطن وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الحزب في الخدمة الوطنية وتشجيع المواطنين على الانضمام للأحزاب وزيادة الوعي السياسي في البلاد.

-- (بترا)

ع ج/أ أ/ب ط

03/12/2023 11:32:18