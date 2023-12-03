الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات اسرائيلية لتكريس الفصل بين الضفة وغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 كانون الأول (بترا) - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من محاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الخارجية، في بيان اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها الدموي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وجرائم مليشيات المستوطنين المتطرفين المتواصلة ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم .

وجددت مطالبتها بجهد دولي حقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولجم مليشيات المستوطنين وفرض عقوبات على عناصر الارهاب الاستعمارية ومنظماتها ومن يقف خلفها ويدعمها ويوفر لها الحماية ويوزع عليها المزيد من السلاح.

ودانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات المستعمرين المسلحة وعناصرهم الإرهابية خلال عدوانها الدموي يوم أمس على بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بحماية جيش الاحتلال، وأدت إلى استشهاد المواطن أحمد مصطفى عاصي "38 عاما"، إضافة للعديد من الاعتداءات التي ارتكبتها مليشيات المستعمرين في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار استكمال جريمة التطهير العرقي بحق الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها بالكامل لصالح التمدد الاستيطاني الاستعماري الاحلالي والعنصري.

وتطرقت الخارجية إلى التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية التي غالبا ما تخلف المزيد من الشهداء والجرحى وتروع المدنيين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، بدعم وتشجيع من المستويين السياسي والعسكري لدى الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الثنائي المتطرف بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.

كما دانت الجرائم الجماعية والمجازر المتواصلة جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي تخلف على مدار الساعة المزيد من الشهداء والجرحى وتدمير المنازل وتعمق الكارثة الإنسانية والنزوح القسري في أوساط المدنيين الفلسطينيين، في ظل انعدام وشح الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين واستمرار تهديد قوات الاحتلال للمواطنين في خان يونس بالنزوح، مع استمرار نتنياهو وفريق حربه المتطرفين في قرع طبول الحرب بحجج وذرائع واهية ومحاولة تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

03/12/2023 11:54:03