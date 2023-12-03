حماية المستهلك تدعو المتسوقين لشراء المنتجات المحلية والعربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الاول (بترا)- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى شراء المنتجات المحلية والعربية دعما لها ولما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الاجنبية لا سيما وانها تباع بأسعار معتدلة مقارنة بالسلع الاجنبية التي تباع بأسعار مرتفعة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تحتم علينا الابتعاد قدر الامكان عن السلع الاجنبية اذا توفر البديل المحلي والعربي ذات السعر المعتدل، مؤكدا أن البدائل متوفرة في الاسواق خاصة السلع التموينية والغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والصحية.

ودعا عبيدات التجار الى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين والاكتفاء بهامش ربح معقول ومنصف لكافة اطراف العملية التبادلية، مشيرا الى خفض أسعار السلع سيكون حافزا لتنشيط حركة السوق وزيدة المبيعات التي تنعكس زيادة في الأرباح.

--(بترا)

ن ش/

03/12/2023 11:52:48