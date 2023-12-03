الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا) - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم دون أي شكل من أشكال التمييز، وإشراكهم في جميع جوانب الحياة.

كما دعا، في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون ممارسة حياتهم والتمتع بحقوقهم.

وثمن المركز الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أقر الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 مبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة.

وصادق الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2008، وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، وهو قانون يعكس مضامين أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين المركز أن العالم يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة في ظل ما يشهده من عدوان آثم على قطاع غزة الذي ينطوي على انتهاكات صارخة ومباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في القتل والإبادة الجماعية والإجلاء والتهجير القسري التي تمثل تحدياً للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الصحية.

وأكد أن هذه الأفعال هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد انتهاكا لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الأول الملحق بها، وكذلك قرار مجلس الأمن 2475 لسنة 2019، والذي حث جميع أطراف النزاع على اتخاذ التدابير لحماية المدنيين من ذوي الإعاقة، والسماح للمساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها بشكل آمن.

ودعا المركز مؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعيدا عن ازدواجية المعايير التي نشهدها، وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.

-- (بترا)

ه ع/اص/ب ط

03/12/2023 11:50:21