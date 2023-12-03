سلطات الاحتلال تخطر بهدم بناية بحي الصوانة في القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 3 كانون الأول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة طواقم بلدية الاحتلال، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنية هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.
وأضاف المركز أن البناية المهددة بالهدم تتكون من 5 طوابق، ويقطن في أحدها خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرابي غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى واقتادته للتحقيق في معتقل المسكوبية، غرب القدس المحتلة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
03/12/2023 11:42:04
MENAFN03122023000117011021ID1107527196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.