سلطات الاحتلال تخطر بهدم بناية بحي الصوانة في القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 3 كانون الأول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة طواقم بلدية الاحتلال، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنية هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف المركز أن البناية المهددة بالهدم تتكون من 5 طوابق، ويقطن في أحدها خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرابي غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى واقتادته للتحقيق في معتقل المسكوبية، غرب القدس المحتلة.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

03/12/2023 11:42:04