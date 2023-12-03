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الأمن السيبراني يُطلق سلسلة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

12/3/2023 4:35:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا) - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، سلسلة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال المركز في بيان، ان السلسلة التوعوية ستنقل النصائح الأمنية بلغة الإشارة بهدف نشر التوعية عن أهم الممارسات والتحذيرات الأمنية في عالم الأمن السيبراني لجميع شرائح المجتمع وبالتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف ان الرسائل ستركز على أهم الممارسات الصحيحة في عالم الأمن السيبراني إلى جانب أكثر الأخطاء الشائعة التي من شأنها تعريض الأشخاص والأجهزة لخطر الاختراق.
وبين المركز ان النصائح الأمنية ستتوفر على الصفحات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للأمن السيبراني وسيتم نشرها بشكل تدريجي خلال شهر كانون الأول الحالي.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
03/12/2023 11:40:43

MENAFN03122023000117011021ID1107527195

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