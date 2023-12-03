الأمن السيبراني يُطلق سلسلة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا) - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، سلسلة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال المركز في بيان، ان السلسلة التوعوية ستنقل النصائح الأمنية بلغة الإشارة بهدف نشر التوعية عن أهم الممارسات والتحذيرات الأمنية في عالم الأمن السيبراني لجميع شرائح المجتمع وبالتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف ان الرسائل ستركز على أهم الممارسات الصحيحة في عالم الأمن السيبراني إلى جانب أكثر الأخطاء الشائعة التي من شأنها تعريض الأشخاص والأجهزة لخطر الاختراق.
وبين المركز ان النصائح الأمنية ستتوفر على الصفحات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للأمن السيبراني وسيتم نشرها بشكل تدريجي خلال شهر كانون الأول الحالي.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
03/12/2023 11:40:43
MENAFN03122023000117011021ID1107527195
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