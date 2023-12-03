عبور 150 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية لغزة عبر معبر رفح البري

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 3 كانون الاول (بترا) - عبرت، صباح اليوم الأحد، 150 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية لغزة عبر معبر رفح البري، تمهيدا لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وفي ذات السياق، عبرت اول أمس الجمعة 5 سيارات إسعاف تابعة لدولة قطر معبر رفح البري لغزة وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

-- (بترا)

ن ا/اص/ب ط

03/12/2023 11:26:35