مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 3 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الإحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة داخل الحرم الشريف.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان والمصلين من دخوله عبر بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
03/12/2023 11:16:10
MENAFN03122023000117011021ID1107527192
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