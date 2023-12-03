كناكريه: دور مهم لصندوق استثمار أموال الضمان بتعزيز الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا) - أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، الدور المهم للصندوق في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال من خلال مأسسة مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الملتقى الثامن للحوكمة المؤسسية والذي نظمه صندوق الاستثمار بالتعاون مع البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، تحت عنوان "تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك"، بحضور ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات والبنوك.

وأشار كناكرية إلى أن الصندوق عقد على مدار عدة سنوات سلسلة من الملتقيات غطت جوانب مختلفة وعامة في مجال الحوكمة المؤسسية وستصبح الملتقيات أكثر تخصصية، حيث يستهدف هذا الملتقى الممثلين في مجالس إدارة البنوك التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، من خلال ملكية حصص استراتيجية في 13 بنكا تجاريا وإسلاميا، ويشكل الاستثمار في القطاع المصرفي حوالي 44 بالمئة من محفظة المساهمات العامة للصندوق.

وأشاد كناكرية، خلال الجلسة التي استضافت أحد خبراء البنك المركزي الأردني، بالدور الذي يقوم به البنك المركزي في ترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز منعة القطاع المصرفي واستقرار السياسة النقدية.

وثمّن الشراكة القائمة بين الصندوق والبنك المركزي الهادفة إلى تدعيم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة مؤسسية متينة للبنوك، لتضمن قوة مراكزها المالية واستدامة أعمالها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به البنوك في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية.

وبيّن أن الصندوق قام أخيراً بإجراء تعديلات على الدليل الاسترشادي للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها الضمان، وذلك بعد مراجعة منظومة التمثيل في مجالس الإدارة، ووضع حد أدنى لنسبة تمثيل السيدات في مجالس الإدارة والتي تبلغ حالياً 15بالمئة، إضافة إلى التعديلات التي أجريت في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ESG، وأهداف التنمية المستدامة SDGs.

وخلال الملتقى، تم مناقشة تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليها، والدور المناط بمجلس إدارة البنك في رسم أهداف وسياسة البنك وخططه الاستراتيجية، ووضع سياسات لتحديد مسؤولية البنك تجاه حماية البيئة والمجتمع، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية في تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للبنك.

ويذكر أن استثمار الصندوق في القطاع المصرفي يشكل مكوناً هاماً من المحفظة الكلية للصندوق، والتي تتوزع أيضاً على قطاعات التعدين، الطاقة، التطوير العقاري، السياحة، الزراعة، الخدمات، الصناعة، المناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية من خلال نافذة التأجير التمويلي.

-- (بترا)

ع ف/أ م/ب ط

03/12/2023 11:15:07