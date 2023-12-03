الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
12/3/2023 4:34:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 40 مواطنا فلسطينيا بينهم معتقلون محررون من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم وأريحا وجنين واعتقلت المواطنين الاربعين بزعم أنهم مطلوبون.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
03/12/2023 10:55:45
MENAFN03122023000117011021ID1107527190
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