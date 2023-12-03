الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله 3 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 40 مواطنا فلسطينيا بينهم معتقلون محررون من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم وأريحا وجنين واعتقلت المواطنين الاربعين بزعم أنهم مطلوبون. -- (بترا) م . ف/ب ط 03/12/2023 10:55:45

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