الضمان تدعو العاملين في القطاعين العام والخاص التأكد من مدى انطباق مفهوم المهن الخطرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جميع العاملين في القطاعين العام والخاص المشمولين بالمهن الخطرة، إلى عدم تقديم طلب الاستقالة من وظائفهم لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر إلا بعد التأكد من صحة انطباق مفهوم المهن الخطرة على مهنهم والاطلاع على فترات اشتراكهم.

وطالبت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، جميع المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة ممن استكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، بضرورة مراجعتها أولاً من خلال فرع الضمان التابعة له جهة عملهم، وتزويد الفرع بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة شمولهم، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل لعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.

وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 216 اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1بالمئة) من أجره، زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن 60 شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني والدخول لزاوية التشريعات، مبينة أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".

--(بترا)

ع ف/أ م / س س

03/12/2023 10:39:33