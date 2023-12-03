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الدوحة تعلن عن إجلاء 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة

12/3/2023 4:34:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 3 كانون الأول (بترا)- أعلنت الدوحة اليوم، عن إجلاء 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة، عن طريق مدينة العريش المصري.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد، إن عملية الإجلاء تمت بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية بالتنسيق مع مصر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار جهود قطر الإنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدة أن العمل سيستمر لإجلاء حملة الإقامة القطرية من العالقين في القطاع.

--(بترا)


م ف/أ م / س س


03/12/2023 10:06:29

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