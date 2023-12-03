الدوحة تعلن عن إجلاء 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 3 كانون الأول (بترا)- أعلنت الدوحة اليوم، عن إجلاء 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة، عن طريق مدينة العريش المصري.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد، إن عملية الإجلاء تمت بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية بالتنسيق مع مصر.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار جهود قطر الإنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدة أن العمل سيستمر لإجلاء حملة الإقامة القطرية من العالقين في القطاع.
--(بترا)
م ف/أ م / س س
03/12/2023 10:06:29
MENAFN03122023000117011021ID1107527187
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