شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 كانون الأول (بترا)- استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي العصار وزقوت في المخيم، ما أدى لاستشهاد 13 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

كما قصفت قوات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال المدينة ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، وشنت قوات الاحتلال كذلك سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة، وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب القطاع .

وشهدت مناطق في جنوب دير البلح اشتباكات عنيفة بعد تقدم آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بريا، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

واشارت المصادر الى ان آليات عسكرية إسرائيلية تتقدم من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة نحو مناطق غربية مرورا بمناطق جنوب دير البلح.

وأشارت إلى حدوث اشتباكات ووجود قنابل مضيئة وقذائف مضادة للدروع وغارات إسرائيلية في المنطقة، لافتة إلى صعوبة الانتقال بين المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس ورفح بسبب توغل الآليات الإسرائيلية.

ورجحت المصادر قطع الاحتلال شارع المطاحن الموازي لشارع صلاح الدين، موضحة أن شارع المطاحن يستخدم كطريق يربط بين خان يونس والمدن الوسطى.

وقالت المصادر إن دبابات الاحتلال تتمركز على تلة مطلة على شارع صلاح الدين في منطقة القرارة وتطلق الرصاص باتجاه أي هدف متحرك.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

03/12/2023 09:52:36