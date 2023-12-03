شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 كانون الأول (بترا)- استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي العصار وزقوت في المخيم، ما أدى لاستشهاد 13 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.
كما قصفت قوات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال المدينة ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، وشنت قوات الاحتلال كذلك سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة، وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب القطاع .
وشهدت مناطق في جنوب دير البلح اشتباكات عنيفة بعد تقدم آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بريا، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
واشارت المصادر الى ان آليات عسكرية إسرائيلية تتقدم من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة نحو مناطق غربية مرورا بمناطق جنوب دير البلح.
وأشارت إلى حدوث اشتباكات ووجود قنابل مضيئة وقذائف مضادة للدروع وغارات إسرائيلية في المنطقة، لافتة إلى صعوبة الانتقال بين المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس ورفح بسبب توغل الآليات الإسرائيلية.
ورجحت المصادر قطع الاحتلال شارع المطاحن الموازي لشارع صلاح الدين، موضحة أن شارع المطاحن يستخدم كطريق يربط بين خان يونس والمدن الوسطى.
وقالت المصادر إن دبابات الاحتلال تتمركز على تلة مطلة على شارع صلاح الدين في منطقة القرارة وتطلق الرصاص باتجاه أي هدف متحرك.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
03/12/2023 09:52:36
MENAFN03122023000117011021ID1107527186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.