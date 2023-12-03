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إعمار الكرك تبحث التحديات التنموية والخدمية التي تواجه المدينة

12/3/2023 4:34:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 3 كانون الأول (بترا) - عودة الجعافرة – بحث مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك، مساء أمس، أبرز التحديات التنموية والخدمية والاستثمارية التي تواجه مدينة الكرك ووضع الحلول المناسبة لتحسين البيئة التنموية، بحضور عدد من نواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس سمير الحباشنة، إن المؤسسة ومنذ تأسيسها تساهم بجهد واضح في تطوير مختلف أوجه الحياة في المدينة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تعتبر حاجة فعلية من حاجات المدينة التنموية والخدمية.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي بهدف التنسيق بين جميع الجهات وضمن المسؤولية المجتمعية القائمة على التشاركية بالتفكير والعمل، لمناقشة تحديات المدينة التنموية والاستثمارية وإيجاد بئية استثمارية مستدامة، تسهم بتخفيف ظاهرتي الفقر والبطالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وتناول نواب المحافظة الجهود المبذولة لرفع سقف موازنة المحافظة والتشبيك مع الشركات العاملة فيها لرفع نسب مساهماتها ضمن المسؤلية المجتمعية، بالإضافة إلى أهمية العمل لتحسين البنية التحتية لمختلف القطاعات كالمدارس والطرق والمستشفيات والمياه والصرف الصحي، واستغلال قانون الاستثمار الجديد الذي منح امتيازات جيدة للمستثمرين.
وأشاروا إلى أهمية إحياء وسط المدينة وتنشيط المسارات السياحية لاستقبال الأفواج السياحية.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، واقع موازنة المحافظة، لافتا إلى أن المبالغ المخصصة قليلة ولا تكفى لتنفيذ الحد الأدنى من المشاريع، بالإضافة إلى العقبات الكثيرة التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع.
بدوره، قدم مدير المؤسسة المهندس معتز الضمور، عرضا لأبرز المشاريع التي نفذتها المؤسسة مثل مركز الأمير الحسن الثقافي، ومجمع الدوائر الحكومية، وحديقة المشير حابس المجالي، وبانوراما الكرك وبناء مركز العناية بالشلل الدماغي، بالإضافة إلى بناء الطابق الثاني لنادي المعلمين وسكن الطالبات والمول التجاري بضاحية المرج.
-- (بترا)
ع ج/أ م/ب ط
03/12/2023 09:50:30

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