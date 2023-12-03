استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
قلقيلية 3 كانون الأول (بترا) - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية فجر اليوم الأحد .
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، بإطلاق قوات الاحتلال للرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من منازل المواطنين، ما اسفر عن اصابة الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما ) ، حيث اطلقت النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجها لمكان عمله في احدى المخابز، حيث قضى متأثرا بجروحه ..
في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي تمركز بعضها فوق اسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسة.
وأعلنت القوى الوطنية و الاسلامية الفلسطينية في مدينة قلقيلية إضرابا شاملا اليوم حدادا على روح الشهيد .
--(بترا )
م . ف /اص / س س
03/12/2023 09:44:45
MENAFN03122023000117011021ID1107527184
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