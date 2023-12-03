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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

12/3/2023 4:34:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

قلقيلية 3 كانون الأول (بترا) - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية فجر اليوم الأحد .
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، بإطلاق قوات الاحتلال للرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من منازل المواطنين، ما اسفر عن اصابة الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما ) ، حيث اطلقت النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجها لمكان عمله في احدى المخابز، حيث قضى متأثرا بجروحه ..
في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي تمركز بعضها فوق اسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسة.
وأعلنت القوى الوطنية و الاسلامية الفلسطينية في مدينة قلقيلية إضرابا شاملا اليوم حدادا على روح الشهيد .
--(بترا )
م . ف /اص / س س
03/12/2023 09:44:45

MENAFN03122023000117011021ID1107527184

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