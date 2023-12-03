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الفيصلي يلتقي الشارقة الاماراتي بدوري أبطال آسيا غدا

12/3/2023 4:34:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريق النادي الفيصلي لكرة القدم فريق الشارقة الاماراتي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين على ستاد عمان الدولي، وذلك
في ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويبحث الفيصلي؛ ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة عن فوز معنوي أمام فريق الشارقة بعدما فقد فرصة التأهل للدور التالي وحصوله على 3 نقاط فقط من أصل 5 مباريات.
يشار إلى المجموعة الثانية تضم فرق ناساف الأوزبكي، الشارقة الإماراتي، السد القطري، بالإضافة إلى الفيصلي الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
03/12/2023 09:30:56

MENAFN03122023000117011021ID1107527183

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