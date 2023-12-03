الفيصلي يلتقي الشارقة الاماراتي بدوري أبطال آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريق النادي الفيصلي لكرة القدم فريق الشارقة الاماراتي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين على ستاد عمان الدولي، وذلك
في ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويبحث الفيصلي؛ ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة عن فوز معنوي أمام فريق الشارقة بعدما فقد فرصة التأهل للدور التالي وحصوله على 3 نقاط فقط من أصل 5 مباريات.
يشار إلى المجموعة الثانية تضم فرق ناساف الأوزبكي، الشارقة الإماراتي، السد القطري، بالإضافة إلى الفيصلي الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
03/12/2023 09:30:56
MENAFN03122023000117011021ID1107527183
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