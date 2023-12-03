قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس جنوب الفلبين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلنت السلطات الفلبينية مصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة 40 في هجوم بالقنابل على قداس كاثوليكي جنوب الفلبين اليوم الأحد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس الشرطة المحلية، آلان نوبليزا، إن الانفجار وقع خلال قداس عادي في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في ماراوي، أكبر مدينة إسلامية في البلاد.
وقال نوبليزا "نحقق فيما إذا كان الأمر يتعلق بعبوة ناسفة أو إلقاء قنبلة يدوية"، في إشارة إلى عبوة ناسفة بدائية الصنع.
ودانت جامعة ولاية مينداناو "عمل العنف"، وقالت في بيان "إننا نتضامن مع مجتمعنا المسيحي وجميع المتضررين من هذه المأساة".
كما تم تعليق الدراسة ونشر مزيد من عناصر الأمن في الحرم الجامعي.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
03/12/2023 09:22:33
MENAFN03122023000117011021ID1107527182
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