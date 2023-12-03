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قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس جنوب الفلبين

12/3/2023 4:34:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلنت السلطات الفلبينية مصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة 40 في هجوم بالقنابل على قداس كاثوليكي جنوب الفلبين اليوم الأحد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس الشرطة المحلية، آلان نوبليزا، إن الانفجار وقع خلال قداس عادي في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في ماراوي، أكبر مدينة إسلامية في البلاد.
وقال نوبليزا "نحقق فيما إذا كان الأمر يتعلق بعبوة ناسفة أو إلقاء قنبلة يدوية"، في إشارة إلى عبوة ناسفة بدائية الصنع.
ودانت جامعة ولاية مينداناو "عمل العنف"، وقالت في بيان "إننا نتضامن مع مجتمعنا المسيحي وجميع المتضررين من هذه المأساة".
كما تم تعليق الدراسة ونشر مزيد من عناصر الأمن في الحرم الجامعي.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
03/12/2023 09:22:33

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