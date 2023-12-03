الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة
التاريخ
12/3/2023 4:34:47 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاحد، مقتل ضابط وجندي خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن ضابطا وجنديا قُتلا الليلة الماضية في معركة وسط قطاع غزة.
ويرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال من ضباط وجنود، بحسب حصيلة الاحتلال إلى 398 قتيلا.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
03/12/2023 08:22:29
MENAFN03122023000117011021ID1107527181
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