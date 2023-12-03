الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاحد، مقتل ضابط وجندي خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن ضابطا وجنديا قُتلا الليلة الماضية في معركة وسط قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال من ضباط وجنود، بحسب حصيلة الاحتلال إلى 398 قتيلا.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

03/12/2023 08:22:29