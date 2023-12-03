هيئة إدارية جديدة لمنتدى الجياد للثقافة والتنمية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 كانون الأول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لمنتدى الجياد للثقافة والتنمية في مدينة إربد، مساء اليوم السبت، هيئة إدارية جديدة لمدة 4 سنوات، برئاسة الأديب سامر المعاني.
كما انتخبت الهيئة العامة كلا من إبراهيم ضيف نائبا للرئيس، و خالد عبدالله أمينا للسر، وأماني الشناق أمينا للصندوق، وحمزة الشبول عضوا.
وناقش الاجتماع التقريرين الإداري والمالي للمنتدى من (2019- 2023)، فيما جرى تكليف وتوزيع مهام اللجان والرئيس الفخري للمنتدى، الذي قسمت لجانه السبع، إلى "لجنة الشعر، والسرد، والفنون، والنقد، والمواهب، والترجمة بالإضافة إلى الإعلام".
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
03/12/2023 00:01:07
MENAFN03122023000117011021ID1107527179
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