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هيئة إدارية جديدة لمنتدى الجياد للثقافة والتنمية في إربد

12/3/2023 4:34:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 2 كانون الأول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لمنتدى الجياد للثقافة والتنمية في مدينة إربد، مساء اليوم السبت، هيئة إدارية جديدة لمدة 4 سنوات، برئاسة الأديب سامر المعاني.
كما انتخبت الهيئة العامة كلا من إبراهيم ضيف نائبا للرئيس، و خالد عبدالله أمينا للسر، وأماني الشناق أمينا للصندوق، وحمزة الشبول عضوا.
وناقش الاجتماع التقريرين الإداري والمالي للمنتدى من (2019- 2023)، فيما جرى تكليف وتوزيع مهام اللجان والرئيس الفخري للمنتدى، الذي قسمت لجانه السبع، إلى "لجنة الشعر، والسرد، والفنون، والنقد، والمواهب، والترجمة بالإضافة إلى الإعلام".
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
03/12/2023 00:01:07

MENAFN03122023000117011021ID1107527179

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