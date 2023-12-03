هيئة إدارية جديدة لمنتدى الجياد للثقافة والتنمية في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 كانون الأول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لمنتدى الجياد للثقافة والتنمية في مدينة إربد، مساء اليوم السبت، هيئة إدارية جديدة لمدة 4 سنوات، برئاسة الأديب سامر المعاني.

كما انتخبت الهيئة العامة كلا من إبراهيم ضيف نائبا للرئيس، و خالد عبدالله أمينا للسر، وأماني الشناق أمينا للصندوق، وحمزة الشبول عضوا.

وناقش الاجتماع التقريرين الإداري والمالي للمنتدى من (2019- 2023)، فيما جرى تكليف وتوزيع مهام اللجان والرئيس الفخري للمنتدى، الذي قسمت لجانه السبع، إلى "لجنة الشعر، والسرد، والفنون، والنقد، والمواهب، والترجمة بالإضافة إلى الإعلام".

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

03/12/2023 00:01:07