دار الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد.. اليوم

MENAFN - Youm7) تحتفلدار الأوبرا المصريةاليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر برئاسة الدكتور خالد داغر بذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد، وتقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلاً بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.

ذكرى فايزة أحمد

يتضمن البرنامج فاصلاً لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة، أداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبرى، مازن دراز وأحمد محسن.

يذكر أن فايزة أحمد أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عامًا، وتقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى، ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، ورحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر عام

1983.