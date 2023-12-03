هنيدى فى لقاء جماهيرى بـ Sold Out ورامي صبري يحيى حفلاً غنائيًا 5 ديسمبر

MENAFN - Youm7) يستضيف برنامج "sold out "، الذى يقدمه الإعلامي محمود سعد، على مسرح باسيلي في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، فى لقاء جماهيري مع النجم محمد هنيدي والنجم رامي صبري، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم الحجز عن طريق شركة "تذكرتى".

يلتقى النجم محمد هنيدي، مع الجمهور في لقاء مميز مع الإعلامي محمود سعد، يتحدث خلاله عن مشواره وأعماله التي قدمها، كما يتحدث عن تجربة فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، غويرها من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً، ويكشف عن مواقف فارقة في حياته ومشواره الفني.

والمفاجأة الثانية هي النجم رامي صبري، الذى سيحي حفلاً غنائياً على المسرح بعد انتهاء لقاء محمد هنيدي، ويقدم خلاله باقة مميزة من اشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يتفاعل معها بترديد كلمات أغانيه.

يشهد الموسم الثاني من برنامج sold out المذاع على منصة watch it الإلكترونية، وقناة cbc، استضافة عدد كبير من النجوم على مختلف المسارح، مع إقامة عدد من الحفلات الموسيقية أو الغنائية بعد اللقاء، ومن هؤلاء النجوم: حيث استضاف الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان ضيفا الخميس الماضي، فضلا عن استضافة النجم خالد النبوي يوم الخميس 9 نوفمبر الساعة 8 مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، والموسيقار الكبير هاني شنودة يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، والفنان علي الحجار يوم 11 نوفمبر.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy

ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

هنيدي ورامي صبري فى sold out



