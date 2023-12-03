5 أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم قبل فيلم بلوموندو

MENAFN - Youm7) حقق فيلم بلوموندو ، بطولة حسن الرداد، إيرادات تجاوزت الـ 3 ملايين جنيه بعد أسبوعين عرض تقريبًا، والتي تظهر خلاله النجمة إيمي سمير غانم كضيفة شرف ضمن أحداثه من مخلال مشهد يجمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، واشتهرت السينم المصرية بالثنائيات منذ قديم الأزل، ورغم قلة الأعمال التي جمعت بين حسن الرداد وايمي سمير غانم إلا أن الكثير يفضلون مشاهدتهما سوياً، ونكشف خلال هذا التقرير أبرز الأمعال اتلى جمعتهما سويًا.

فيلم زنقة الستات

أول هذه الأعمال كان من خلال مشاركتهما فى فيلم "زنقة الستات"، والتى تدور أحداثه حول شاب ثرى يتصيد الفتيات، وكانت تجسد دور المساعدة الخاصة به وبوالده فى العيادة الخاصة به حتى يقع فى حبها فى نهاية الفيلم، ويشارك فى البطولة كل من حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأيتن عامر ومى سليم ونسرين أمين وسامى مغاورى وبيومى فؤاد.

مسلسل حق ميت

ويعد مسلسل "حق ميت" ثانى الأعمال التى جمعتهما خلال، وتدور أحداثه حول المحامى الشاب نادر "حسن الرداد"، والذى يكون متهما فى اختطاف وقتل 4 سيدات، ومع سير الشرطة فى التحقيق، يسترجع "نادر" داخل الزنزانة قصة حبه الحزينة مع حنين "إيمى سمير غانم"، ويشارك فى بطولة العمل، كل من أحمد عبد العزيز وهادى الجيار وإسلام حافظ ومحمد سلام.

المسلسل الإذاعى فرقة سيكا

كما جمعهما المسلسل الإذاعى "فرقة سيكا"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى توشيقى حول فكرة "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، ويشارك فى البطولة، حسن الرداد إيمى سمير غانم وأحمد راتب وسناء شافع وعزت أبو عوف وميمى جمال.

فيلم عشان خارجين

العمل الرابع بينهما كان من خلال فيلم "عشان خارجين"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شاب وفتاة يقعان فى الحب لكنهما يتعرضان لصعوبات ومواقف ومشكلات كبيرة بعد تسلمهما حقيبة داخلها مبلغ مالى كبير، وهو من بطولة كل من حسن الرداد، إيمى سمير غانم،

بيومى فؤاد، نسرين أمين، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، مراد مكرم، والمطرب محمود الليثى وآخرين، قصة هشام ماجد و شيكو سيناريو وحوار فادى أبو السعود إخراج خالد الحلفاوى.

مسلسل عزمى وأشجان

اجتمعت الفنانة إيمى سمير غانم بزوجها حسن الرداد، من خلال مسلسل "عزمى وأشجان" عام 2018، وشاركهما فى البطولة، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، والمسلسل من إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.