صلاح قابيل.. وفاته تسببت فى تغيير أحداث مسلسلين وآخر استعانوا بابن عمه

MENAFN - Youm7) تحل ذكرى وفاة الفنان صلاح قابيل ، اليوم الأحد 3 ديسمبر، والذى يعد واحدًا من أهم الفنانين الذى تركوا بصمة بأدوارهم وأن يحفر اسمه ضمن قائمة الفنانين الكبار، فقدم العديد من الأدوار المتنوعة ما بينا السينما والدراما التليفزيونية، حيث قدم أدوار "الطيب والشرير والضابط والمعلم والسياسي ورجل الأعمال" وغيرها، فقد استطاع أن يدخل قلوب الجمهور بأدائه التمثيلى الذى لا يختلف عليه أحدا.

كان الفنان محمود قابيل يحلم منذ طفولته دخول معهد التمثيل وأن يمتهن هذه المهنة حبًا في الفن، ولكنه بعد أن أنهى دراسته بمرحلة الثانوية العامة رفض والده فكرة معهد التمثيل وكان مصرا على أن يدخل كلية الحقوق، وهو ما أجبر عليه بالفعل ودرس بها وبنفس الوقت التحق بفرقة المسرح بالجامعة، ولكنه ترك دراسة الحقوق والتحق بالمعهد العالى للتمثيل بعد وفاة والد، وكان من ضمن زملائه بنفس الدفعة الفنان حسن يوسف والفنان حسن مصطفى.

وفاة الفنان صلاح قابيل المفاجأة كانت لها تأثيراً على أعماله الدرامية التي كان يشارك فيها وقتها بعضها تغيرت السيناريو بها وحدث به تعديلات أو ستبداله، وعمل أخر استعانوا بابن عمه لاستكمال مشهد متبقى من العمل.

كانت أولى هذه الأعمال هو الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" الذى تم تغييره السيناريو الخاص به بعد وفاته وقاموا بحذف دول "علام السماحى" الذى كان من المقرر أن يؤديه ليكن شخصية متوفاه ضمن أحداثه.

ثاني هذه الأعمال هو مسلسل "ذئاب الجبل" الذى توفى خلال تصويره شخصية "علوان البكري"، بعد أن قام بتصوير 8 مشاهد منه وكان أخر مشهد فيه جمعه بالفنانة وفاء مكي، وأكد أبو عميرة أن من مفارقات القدر أن شخصية "علوان البكري" تم إسناد الدور فيها للفنان صلاح قابيل، لكنه توفي أثناء التصوير، بعدها تم إسناد الدور للفنان عبد الله غيث لكنه مات، ولم يُعرض الدور على أحد بعد وفاة عبد الله غيث.

وبالنسبة للعمل الذى تم الاستعانة فيه بإبن عمه هو مسلسل "عصر الفرسان"، حيث أوضح نجل الراحل صلاح قابيل أن والده كان يتبقى له مشهدان فقط في المسلسل أحدهما مع ابنه والثاني كان مشهد وفاته بعد فشله في الانتخابات، وهنا استعانوا بابن عمه الكاتب الصحفي محمد قابيل بديلاً عنه، حيث كان هناك تشابه بينهما وتعديل ما يلزم بالمكياج واكتمل الدور دون حذفه.