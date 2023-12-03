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تعرف على عروض اليوم الثانى فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية

12/3/2023 4:33:59 AM
(MENAFN- Youm7) تبدأ اليوم، الأحد، عروض الدورة 24 لمهرجان أيام قرطاج المسرحي برئاسة الفنان الدكتور معز مرابط، وتبدأ الفعاليات على مسرح دار الثقافة ابن خلدون المغاربية ويعرض (خمسة على خمسة) للمخرج الأسعد حمدة، وعلي مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يعرض "كتاب الأدغال" للمخرج روبرت ويلسون من فرنسا، كما يعرض على مسرح الريو "تراب الجنون" للمخرج حسن مختار من الجزائر، أما فى قصر مسرح بالحلفاوين فيعرض "بلا عنوان" للمخرج روميو كاستيلوتشي من إيطاليا.



ويعرض العرض التونسي "حلمت بيك امبارح" للبني مليكة وإبراهيم جمعة علي مسرح المبدعين الشبان، وفي دار الثقافة ابن رشيق يعرض مسرحية "الخنزير" للمخرج سيد ماجد السيهاني من السعودية، وفي قاعة المونديال يعرض "اذا هوي" لعلي شحرور من لبنان، وعلي مسرح الحمراء سيكون جمهور المهرجان علي موعد مع العرض اللبناني / السوري "الأشجار ترقص أحيانا" للمخرج أسامة جلال.



وفي قاعة الفن الرابع يشاهد جمهور وضيوف أيام قرطاج المسرحية عرض "آخر البحر" للمخرج الفاضل الجعايبي من تونس، أما مسرح التياترو فنشاهد عليه عرض "رهاب" للمخرج مؤيد الغزواني من تونس، وفي دار المسرحي بباردو يعرض "اليوم تسأل" للمخرج سامي جويني من تونس، واخر مسرحيات اليوم علي مسرح الريو وهو العرض الثاني لـ "تراب الجنون" لحسن مختار من الجزائر.



الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتي 10ديسمبر، ويشارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي علي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).



وجدير بالذكر أن محور برنامج "مسرح العالم" يشمل عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.





مهرجان ايام قرطاج المسرحية

















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