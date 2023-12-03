طريقة عمل كيكة البرتقال بمكونات سهلة وبسيطة.. لو عندك مناسبة قريب

MENAFN - Youm7) كيكة البرتقال من أكثر أنواع الكيك التي يفضلها الكثيرون من كبار وصغار فضلاً عن مذاقها الطيب فهى غنية بالفيتامينات والعناصر التي تغذى الجسم وتمده بالطاقة والنشاط، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل كيك البرتقال بمكونات بسيطة وفقًا لما ذكره موقع munatycooking





المكونات

3⁄4 كوب دقيق متعدد الأغراض.

1⁄2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1⁄4 كوب سكر ناعم.

نصف كوب حليب.

1⁄2 كوب عصير برتقال.

1⁄4 كوب زيت.

ربع كوب من الزبدة المذابة غير المملحة.

3 بيضات متوسطة الحجم.

1 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.







طريقة التحضير

-سخني الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل خبز الكيك.

-نخل جميع المكونات الجافة ما عدا السكر، فهذا يجعل فتات الكيكة طرية، وسيحتوي الخليط على كتل أقل.

-نخل الدقيق مع المكونات الجافة.

-وفي وعاء آخر، اخفقي الزيت والزبدة والسكر، ثم ضيفي البيض، واحدة تلو الأخرى. وضيفي الحليب، وعصير البرتقال، وقشر البرتقال، واخلطي المكونات جيدًا.

-خفق البيض مع الزبدة والزيت.

-خلط جميع المكونات الرطبة معًا.

-ضيفى المكونات الجافة إلى الرطبة واخلطيها جيدًا.

-خلط المكونات الرطبة مع الجافة للحصول على العجينة.

-نسكب العجينة في القالب المجهز ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.

-بعد نصف ساعة اخرجى الكيك من الفرن حتى تبرد وقطعيها شرائح وقدميها مع الشاي.



